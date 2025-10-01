15.6 C
Lavoro

Diventa Ingegnere Project Manager a Milano con progetti innovativi

Offerte di Lavoro

"Diventa il Nostro Ingegnere Project Manager: Guida Progetti Innovativi!"

Azienda: Job Italia

Località: Cartigliano, Vicenza

Data di pubblicazione: Tue, 30 Sep 2025 07:27:20 GMT

Descrizione del lavoro:
La posizione prevede l’inserimento in un team di project management, dove il neolaureato avrà la responsabilità di supportare la pianificazione e l’esecuzione dei progetti. È richiesta una laurea recente in discipline attinenti, capacità di lavorare in team e una buona conoscenza degli strumenti di gestione progetto. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione e crescita professionale, oltre a un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo.

💼 Altre Offerte di Lavoro

Key Account Lombardia

Gestisce rapporti commerciali in Lombardia con studi e imprese. Richiesto diploma tecnico e offerta di retribuzione interessante.

Beauty Advisor cercasi

Ruolo: Beauty Advisor per offrire un'esperienza unica in store. Requisito: Passione per retail e make-up. Beneficio: Sviluppo delle proprie competenze.

Consulente immobiliare cercasi

Cerchiamo un Consulente Immobiliare a Padova: ottime relazioni richieste, offriamo formazione continua e provvigioni interessanti.

Impiego come Assistente Health & Safety

Impiegato/a Health & Safety: gestisce documentazione sicurezza. Requisito chiave: esperienza in sicurezza lavoro. Beneficio: formazione continua e crescita professionale.

Specialista Manutenzione

Maintenance Specialist: gestisce manutenzione impianti. Requisito chiave: diploma tecnico con esperienza 2-5 anni. Benefit: contratto indeterminato.

