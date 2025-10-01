Diventa Ingegnere Project Manager a Milano con progetti innovativi

“Diventa il Nostro Ingegnere Project Manager: Guida Progetti Innovativi!”
Azienda: Job Italia
Località: Cartigliano, Vicenza
Data di pubblicazione: Tue, 30 Sep 2025 07:27:20 GMT
Descrizione del lavoro:
La posizione prevede l’inserimento in un team di project management, dove il neolaureato avrà la responsabilità di supportare la pianificazione e l’esecuzione dei progetti. È richiesta una laurea recente in discipline attinenti, capacità di lavorare in team e una buona conoscenza degli strumenti di gestione progetto. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione e crescita professionale, oltre a un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo.
