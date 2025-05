Diventa Esperto in Supply Chain Management: Guida Completa

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



Titolo del lavoro: ESPERTO IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT



Azienda: Orienta



Luogo: Moglia, Mantova

Offerta di Lavoro: Esperto in Supply Chain Management – Orienta, Moglia (Mantova)

Orienta ricerca un Esperto in Supply Chain Management per la sede di Moglia, Mantova. Se hai esperienza nel coordinamento delle attività di approvvigionamento, produzione e distribuzione, questa è l’opportunità che fa per te!

Requisiti principali:

Laurea in Ingegneria Gestionale, Economia o settore affine

Esperienza pregressa nel campo della supply chain

Conoscenza di software di gestione e analisi dei dati

Capacità di problem solving e ottimizzazione dei processi

Unisciti al nostro team per contribuire a una gestione efficiente e innovativa della catena di approvvigionamento. Clicca per scoprire di più e invia il tuo CV!