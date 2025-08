Diventa Contract Manager in Sardegna: Candidati Ora!

Posizione: Contract Manager – Sardegna

Cerchiamo un Contract Manager per la nostra sede di Olbia, presso Maior Capital – Holding MCH. Questa opportunità prevede un contratto a tempo pieno, inizialmente determinato per 6 mesi, con possibilità di trasformazione in indeterminato al termine del periodo.

Requisiti principali:

Laurea in Giurisprudenza, Economia o disciplina affini.

Esperienza pregressa in gestione contratti e negoziazioni.

Ottima conoscenza del diritto commerciale e delle normative di settore.

Capacità di lavoro in team e di comunicazione efficace.

Conoscenza della lingua inglese è un plus.

Vantaggi del ruolo:

Opportunità di crescere professionalmente in una realtà dinamica.

Ambiente di lavoro stimolante e collaborativo.

Possibilità di sviluppare competenze nel campo della gestione contrattuale.

Unisciti a noi per contribuire al successo di Maior Capital e per affrontare sfide interessanti nel settore!