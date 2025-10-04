Diventa Content Creator a Milano: Creatività al Centro!

“Cerca Talento: Diventa il Nostro Prossimo Content Creator!”



Azienda: MySecretCase

Località: Milano

Data di pubblicazione: Mon, 29 Sep 2025 22:45:43 GMT

Descrizione del lavoro:

In questo ruolo, avrai la responsabilità di collaborare strettamente con il team social per sviluppare contenuti creativi e accattivanti. È preferibile avere esperienza pregressa come Content Creator o in posizioni simili, anche se non è strettamente necessario. La conoscenza delle ultime tendenze nel settore digitale è fondamentale. Tra i vantaggi offerti, ci sarà un ambiente dinamico che favorisce la crescita professionale e la continua formazione.