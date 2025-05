Diventa Consulente Commerciale per Scuole di Lingue

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: CONSULENTE COMMERCIALE PER SCUOLA DI LINGUE



🏢 Azienda: AxL



📍 Luogo: Novara

Offerta di Lavoro: Consulente Commerciale per Scuola di Lingue – AxL, Novara

AxL è alla ricerca di un Consulente Commerciale per la sua rinomata scuola di lingue a Novara. Se possiedi passione per le lingue e un forte background commerciale, questa è l’opportunità che fa per te!

Requisiti principali:

Esperienza pregressa in vendita e gestione clienti

Ottime capacità comunicative

Conoscenza di una o più lingue straniere

Attitudine al team working

Unisciti a noi e sfrutta questa occasione unica per crescere professionalmente. Scopri di più sul nostro annuncio e invia la tua candidatura!