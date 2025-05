Diventa Business Analyst nel Largo Consumo: Opportunità e Competenze

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: Business Analyst – Largo Consumo



🏢 Azienda: My name is



📍 Luogo: Padova

Offerta di Lavoro: Business Analyst – Largo Consumo | My Name Is | Padova

Sei un appassionato di analisi e desideri lavorare nel settore del largo consumo? My Name Is a Padova è alla ricerca di un Business Analyst da inserire nel proprio team.

Requisiti principali:

Laurea in Economia, Statistica o discipline affini

Esperienza pregressa nel settore del largo consumo

Competenze in strumenti di analisi dati e reporting

Ottima capacità di problem-solving e lavoro in team

Unisciti a noi per contribuire alla crescita del nostro business e per affrontare sfide stimolanti in un ambiente dinamico. Scopri di più su questa opportunità irripetibile e invia il tuo CV!