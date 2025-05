Diventa Business Analyst: Guida Completa e Strategie Utili

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Business Analyst



Azienda: Business Changers



Descrizione del lavoro: Descrizione dell’aziendaBusiness Changers è una Tech Company che capitalizza l’innovazione tecnologica per creare nuovi prodotti e soluzioni software per i propri clienti. Business Changers è in forte crescita ed alla ricerca di personale competente e motivato.Descrizione del lavoroStiamo cercando un Business Analyst con le seguenti responsabilità:

Raccogliere e analizzare i requisiti aziendali dalle parti interessate, assicurando una comprensione completa delle esigenze del cliente.

Redigere documenti tecnici e funzionali dettagliati, tra cui casi d’uso, storie di utenti e flussi di processo.

Supportare le fasi di sviluppo e di test per garantire che i processi siano implementati correttamente con il prodotto del Cliente.

Mappare i processi AS-IS e TO-BE, identificando le aree di miglioramento e i guadagni di efficienza.

Facilitare workshop e riunioni con le parti interessate per raccogliere informazioni e convalidare i requisiti.

Sviluppare e mantenere la documentazione del progetto, compresi i documenti sui requisiti aziendali (BRD) e le specifiche funzionali.

Collabora con team interfunzionali per garantire l’allineamento tra le esigenze aziendali e le soluzioni tecniche.

Eseguire l’analisi dei gap per identificare le discrepanze tra gli stati attuali e quelli desiderati dei processi aziendali.

Creare e mantenere modelli di processo, diagrammi di flusso di dati e altre rappresentazioni visive dei processi aziendali.

Assistere nei test di accettazione utente (UAT) e fornire supporto durante l’implementazione del sistema.

Monitorare e riferire i progressi del progetto, i rischi e i problemi alle parti interessate.

Contribuire allo sviluppo di materiali di formazione e condurre sessioni di formazione per gli utenti finali.

Partecipa alle revisioni post-implementazione per garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali e identificare le aree di miglioramento future.

Modalità di lavoro ibrida su Milano

QualificheLe competenze richieste sono:

Capacità di gestire i processi end-to-end dalla raccolta dei requisiti alla consegna in esercizio.

Eccellenti capacità relazionali e di interazione con il team interno e il cliente finale.

Abitudine a lavorare per obiettivi.

Forti capacità di analisi, scrittura di documentazione, redazione di specifiche sia testuali che grafiche (flusso di lavoro).

Ottima conoscenza del pacchetto Office.

Minimo 1-2 anni di esperienza come business analyst in un ruolo simile.

Competenza nelle tecniche e negli strumenti di modellazione dei processi aziendali (ad esempio, BPMN, UML).

Forti capacità analitiche e di risoluzione dei problemi, con attenzione ai dettagli.

Eccellenti capacità di comunicazione verbale e scritta, compresa la capacità di presentare informazioni complesse a un pubblico eterogeneo.

Esperienza con le metodologie Agile e gli strumenti di gestione dei progetti (ad esempio, JIRA, Confluence, Monday).

Conoscenza degli strumenti di analisi e visualizzazione dei dati (ad esempio, SQL, Tableau, Power BI).

Familiarità con i principi e le pratiche di gestione del cambiamento.

È auspicabile una certificazione professionale come CBAP (Certified Business Analysis Professional) o equivalente.

Capacità di lavorare efficacemente in un ambiente collaborativo e frenetico, con priorità mutevoli.

Luogo: Milano