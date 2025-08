Diventa Agente Commerciale in Emilia Romagna: Nuove Opportunità!

Agente Commerciale – Emilia Romagna – Nuove opportunità

PreGel S.p.a, leader globale nella produzione di ingredienti per gelaterie, pasticcerie e caffetterie, è alla ricerca di un/una Agente Commerciale per la regione Emilia-Romagna. Questa posizione offre l’opportunità di lavorare in un ambiente stimolante e in continua crescita.

Responsabilità:

Gestione attiva del portafoglio clienti esistente

Sviluppo di nuove opportunità di business

Promozione dei prodotti PreGel presso clienti e potenziali clienti

Monitoraggio delle performance di vendita e reportistica

Requisiti principali:

Esperienza pregressa nel settore vendite, preferibilmente in ambito alimentare o horeca

Ottime capacità relazionali e negoziali

Attitudine al lavoro per obiettivi

Conoscenza del mercato locale e delle dinamiche di vendita

Vantaggi del ruolo:

Possibilità di collaborare con un marchio di prestigio e rinomata qualità

Formazione continua e supporto nella crescita professionale

Buone condizioni di lavoro e piani di incentivazione

Unisciti a PreGel S.p.a e contribuisci al successo di un’azienda di eccellenza nel settore!