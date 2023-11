Divano fodera copridivano elastico per soggiorno funda divano sedia copridivano Home Decor

Il prodotto è solo 1 copridivano per pc, non inclusa la federa. (Il prezzo unitario è solo per 1 copridivano per pc, non includere federa o altri accessori, se vuoi la federa, è necessario effettuare l’ordine separatamente.)

Vestibilità perfetta: Come mostrato nella foto della guida di misurazione, la nostra fodera si adatta per

Divano piccolo (poltrona) largo da 35 “a 54” Divano medio (divanetto) largo da 54 “a 69”

Divano grande largo da 72 “a 88”

Divano XLarge largo da 89 “a 114”

Divano applicabile: Divano senza braccioli, divano con braccioli, divano a forma di L, divano componibile (si prega di misurare il divano include braccioli, quindi scegliere la dimensione, se non lo si misura, il copridivano sarà più piccolo del tuo divano.)

Tessuto di alta qualità: Realizzato in tessuto 92% poliestere e 8% spandex che è ecologico, resistente ed elegante.

Protezione perfetta: I copridivano elastici sono adatti per la maggior parte dei tipi di divani. Copertura completa a 360 gradi. La nostra fodera elastica per divano protegge il tuo divano da sporco, peli di animali domestici, artigli, usura e strappo. Può prolungare la vita utile del tuo divano e facile da curare mentre lo rende sembra un nuovo divano. È ottimo per le famiglie con bambini, gatti e cani o per chi cerca una soluzione economica per la protezione dei mobili. Decora la tua casa con mobili da divano distintivi, tonalità fresche e altre nuove funzionalità. Ottieni un pezzo per natale, Halloween, compleanni e altri festival.

Facile installazione: L’installazione è semplice. Seguendo le istruzioni del nostro prodotto o installando video, è possibile installare rivestimenti per divani entro 5 minuti.

Nota: 1. Questo copridivano applicabile al divano che c’ è uno spazio, tra il sedile con schienale e bracciolo. (Assicurati che il tuo divano abbia uno spazio profondo per scivolare le barre di schiuma prima dell’acquisto. Il nostro copridivano non è adatto per il divano con spazi vuoti.) 2. Si prega di misurare il divano include il bracciolo, quindi scegliere la dimensione, se non lo si misura, il copridivano sarà più piccolo del divano. 3. È possibile misurare manualmente un errore di 1-3cm, diversi paesi hanno dimensioni diverse, si prega di controllare prima di acquistare. 4. a causa del problema di trasporto a lunga distanza, il prodotto sarà un po’ piegato, potrebbe non essere così piatto come immagine, ma la dose non ha effetto di usare. 5. Dalla differenza tra diversi monitor, l’immagine potrebbe non riflettere il colore effettivo dell’articolo.







































































FAQ:

Q1-l’immagine riflette la realtà?

Tutte le nostre immagini sono di un servizio fotografico e sono naturali al 100%. Ad ogni modo, a causa della luce e dell’angolo, ci possono essere leggermente diverse.

Informazioni sul servizio:

Sulla spedizione:

Di solito, gli ordini vengono elaborati entro 1-3 giorni, massimo 5. Se è urgente, si prega di fare una richiesta quando si effettua l’ordine o si contatta il nostro servizio clienti.

Puoi tracciare il tuo ordine sul nuovo sito web utilizzando il tuo numero di tracciamento: muslimah

Quando si effettua un ordine dalla Russia, le informazioni sul passaporto saranno richieste dalla dogana locale in Russia. Si prega di essere sicuri che le tue informazioni non saranno mai trattate a una terza parte e fornire informazioni ad AliExpress in sicurezza.

Nota che se ordini da brasile, messico o cile, il sistema postale è di solito più lento. Se non lo ricevi ancora entro 2 settimane, contatta il nostro servizio clienti.

Si prega di fare riferimento alla foto qui sotto per conoscere i tempi di consegna arrotondati:

Sulla protezione del tuo acquisto:

Possiamo accettare il ritorno e il rimborso in caso di problemi dell’articolo.

Se il tuo tempo di protezione per l’acquisto è giunto a scadenza, contattaci e ti possiamo aiutare a prolungarlo. Così i tuoi soldi non vanno al nostro account.

Puoi cancellare o cambiare l’ordine prima della spedizione.