DIVABONNA 12 Paia Calzini Uomo Corti – Calzini Donna Corti – Fantasmini Uomo – Fantasmini Donna – Antiodore e Traspirante

Ciao! Siamo Laura e Sergio,

una coppia di lavoratori autonomi con una piccola impresa familiare e i fondatori del marchio DIVABONNA, che abbiamo creato nel 2022 per fare il salto alla vendita.

Selezioniamo personalmente e prepariamo con cura e attenzione ogni prodotto che spediamo per la vendita.

Desideriamo che i nostri clienti abbiano la stessa esperienza di acquisto che vorremmo avere noi stessi.

Calze corte da uomo e donna

Calze da uomo e donna

Come cominciamo?

Cosa rende i nostri prodotti unici?

Selezioniamo e prepariamo personalmente i prodotti. Mettiamo tutto il nostro affetto ed impegno nei prodotti desiderando la migliore esperienza del cliente.

I nostri prodotti sono di alta qualità?

Come abbiamo detto, selezioniamo e scegliamo personalmente i prodotti da produttori e grossisti locali. Cerchiamo di avere la migliore relazione qualità per i nostri prodotti. Cerchiamo sempre di migliorare.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 21,7 x 16 x 5,5 cm; 220 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 21 maggio 2022

ASIN ‏ : ‎ B0B1VRJ4WP

Numero modello articolo ‏ : ‎ DIVABONNA INV

Categoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto

CONFEZIONE DA 12 PAIA BIANCHI: Include 12 paia di calzini uomo corti e da donna per nascondere il calzino con le scarpe come calzini corti

80% Cotone – 15% Poliestere – 5% Elastan

Lavabile in lavatrice

ADATTATI: Taglie adattabili grazie alla sua composizione con elastan, ottenendo sostegno senza stringere o scivolare

UNISEX: Calzini da donna e calzini da uomo, si adattano perfettamente. fantasmini Uomo, fantasmini Donna

USI: Calzino da caviglia che si adatta a qualsiasi uso normale, sia per abbigliamento casual che come calzino per lo sport

TRASPIRANTI: Cotone per mantenere i tuoi piedi asciutti, puliti e freschi. Calzini estivi che evitano l’odore sgradevole dei piedi

DIVABONNA NON autorizza altri venditori a vendere i nostri prodotti a marchio. PERCHÉ ACQUISTARE I NOSTRI CALZINI PIUTTOSTO CHE ALTRI?: Dalla marca Divabonna, selezioniamo i migliori materiali di produzione per i nostri prodotti.

15,49€