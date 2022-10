Ditonellapiaga: "Timori per diritti delle donne e tutele Lgbt"

“Temo fortemente che nel nostro Paese si ritorni a negare certi diritti conquistati dall’universo femminile, come già accaduto recentemente negli Usa”. E’ la preoccupazione che – nel giorno delle consultazioni al Quirinale che porteranno all’incarico per la formazione del nuovo governo – esprime, intervistata dalla AdnKronos, la cantante Ditonellapiaga, a Sanremo per ricevere il ‘Premio Tenco’.

“Ho tantissime preoccupazioni, ad esempio, riguardo alla tutela della comunità Lgbt – confessa l’artista – Ma allo stesso tempo sono convinta che quando si lotta per una causa giusta, poi le cose si ottengono e si difendono. Sono ottimista per natura e dunque mi piace pensare positivo perché porta le migliori energie, anche per la nostra Italia e per questa Europa, pur restando sempre vigili e attenti”, avverte.

Quanto al mondo dello spettacolo, “questa estate è stato bellissimo andare in tour, incontrare e abbracciare il pubblico: spero che si faccia tutto il possibile per preservare questa realtà”, è la richiesta che Ditonellapiaga rivolge implicitamente al futuro governo, con un’attenzione particolare a chi andrà a ricoprire i ruoli di ministro della Salute e ministro della Cultura.

Tornando più specificamente al ‘Premio Tenco’, per Ditonellapiaga “è veramente un grande onore riceverlo: può sembrare banale dirlo ma non lo è affatto, è la pura verità. Io sono soltanto una briciola, una minuscola briciola rispetto a quei grandi nomi che hanno rappresentato i pilastri della musica d’autore italiana e che tali resteranno per sempre. La mia ‘triade’ classica è composta da Paolo Conte e poi Lucio Dalla e Lucio Battisti“, rivela la cantante.

L’artista ritorna a Sanremo, dopo la recente partecipazione al ‘Festival della canzone italiana’: “Questa città ha avuto sicuramente un ruolo cruciale nello sviluppo della mia carriera musicale, prima il Festival di Sanremo e ora il Premio Tenco: tornare qui per me è sempre una grande piacere e una grande emozione!”.

(dell’inviato Enzo Bonaiuto)