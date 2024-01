In questi giorni Ditonellapiaga ha pubblicato il suo nuovo singolo, È Tutto Vero, che anticipa il nuovo album in uscita nei prossimi mesi. Un boppone tutto da ballare in cui ironizza sui gossip su lei cantando che “è tutto vero, qualcuno riderà, qualcuno pregherà, ma faccio quello che mi va“.

Il nome della cantante compare nella lista degli esclusi dal Festival di Sanremo e spero che Amadeus non abbia davvero avuto il coraggio di escludere questo singolo perché sarebbe davvero un peccato.

“Ho una famiglia abbastanza presente per non dire invadente” – ha confessato a Rolling Stone – “Regalano opinioni così, gratis, nel bene e nel male. Ma questo pezzo non riguarda solo loro: in generale, nella vita, stiamo sempre un po’ a pensare a cosa dirà la gente, a cosa penserà. Me ne rendo conto anche come artista. È qualcosa che può scottare, ma bisogna fare il più possibile quello che ci piace. Rischiare”.

Intanto Ditonellapiaga continua al lavorare al disco: “Uscirà quest’anno. Sarà vario, ci saranno suoni nuovi, più chitarre. Sarà legato al mio album precedente ma allo stesso ci sarà una evoluzione“. E sul Festival di Sanremo ha confessato: “Voglio che vinca Annalisa“.

Ditonellapiaga: il nuovo singolo è un boppone e confessa chi vorrebbe che vincesse Sanremo

Fra le pagine di ANSA ha aggiunto: “Il singolo è un concerto di opinioni altrui, genitori, sorelle e altri, sempre pronti a criticare la qualunque al momento meno opportuno, va a scontrarsi con la mia personale visione di me stessa: contraddittoria, cangiante ma allo stesso tempo 100% me. E quando il chiacchiericcio diventa troppo rumoroso per essere ignorato rimane solamente una cosa da fare: caricarsi della giusta dose di autoironia e confessare che hanno ragione tutti e non ha ragione nessuno, che non è vero niente o che forse in realtà è vero tutto, perché in fin dei conti a volte la verità è così poco interessante“.

È tutto vero il video tonico – fuori – 🐎https://t.co/vvRfOXs4UB pic.twitter.com/ysfJw4hTyZ — ditonellapiaga (@ditonellapiaga) January 15, 2024

Un boppone, complimenti Ditonellapiaga.