Ditonellapiaga non sembrerebbe essere una grande fan di Pokémon Go. Qualche ora fa, su Twitter, ha infatti scritto in maniera ironica un post contro i trentenni che ci giocano ancora.

Un buon modo per risollevare la propria autostima è pensare che esistono trentenni che giocano a Pokémon Go — ditonellapiaga (@ditonellapiaga) February 21, 2022

Ovviamente il mondo dei nerd si è risentito e le è stato giustamente fatto notare che non esistono giochi da fare solo in una determinata fascia d’età. E che – in poche parole – ognuno ha il diritto di giocare a che BIP vuole, quando vuole.

A risponderle è stato anche Adrian Fartade, verificato su Twitter nonché YouTuber da quasi mezzo milione di follower. “Poche cose tirano su di morale quanto vedere trentenni che non si fanno più intimidire da cliché e stereotipi e giocano a quello che li fa divertire e possono tranquillamente giocare a pokemon go ed essere comunque persone serie. C’è una sola vita e non si vive per le apparenze“.

Massacrata e non poco, Ditonellapiaga non ha potuto far altro che issare bandiera bianca e chiedere scusa auto-definendosi una “povera basic boomer”. “Ok, ok, avete ragione: la verità è che sono una povera basic boomer, perdonatemi please“.

