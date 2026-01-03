Ditonellapiaga al Festival di Sanremo

Ditonellapiaga è una delle cantanti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Il suo vero nome è Margherita Carducci, è nata a Roma il 5 febbraio e ha 28 anni. Si è laureata al DAMS con indirizzo teatrale e ha iniziato la sua carriera da cantautrice nel 2019, quando ha conosciuto i producer romani BBprod e ha pubblicato la sua prima canzone, “Parli”.

Nel 2021 è uscito il suo EP di esordio, “Morsi”, e nel 2022 il suo primo album, “Camouflage”.

Nel 2022 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo insieme a Donatella Rettore con il singolo “Chimica”, piazzandosi al sedicesimo posto. Nello stesso anno ha ricevuto la Targa Tenco per la Migliore Opera Prima per il suo disco “Camouflage”.

Nel 2023 ha partecipato alla serata delle cover alla 73° edizione di Sanremo, cantando “Salirò” di Daniele Silvestri insieme ai Colla Zio, e ha pubblicato il secondo album, “Flash”.

Nel 2024 è tornata sul palco dell’Ariston, sempre per la serata delle cover, cantando “Un tempo piccolo” di Franco Califano con i Tiromancino e Willie Peyote.

Il profilo Instagram ufficiale di Ditonellapiaga è @ditonellapiaga e al momento conta circa 118.000 follower. Nella sua bio leggiamo: “La programmazione riprenderà a breve. Non cambiate canale”. I pochi post pubblicati sono tutti inerenti alla sua attività da cantautrice, evidentemente è molto riservata.

In effetti, sappiamo che è sentimentalmente impegnata, ma non sappiamo con chi, lei stessa ha dichiarato di essere fidanzata, però preferisce tenere segreta l’identità di questo suo “lui”.

Ditonellapiaga sarà una dei big in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Che fastidio!”.

