Disuguaglianze sanitarie in Italia: salute mentale e neurologia

In Italia, oltre 3,5 milioni di persone soffrono di disturbi psichiatrici e 2,5 milioni di malattie neurologiche, evidenziando la necessità di migliorare l’accesso alle cure. Fattori quali età, residenza, cultura e situazione economica influiscono su questa disparità. Durante l’evento “Brain Health Inequalities”, organizzato da Lundbeck Italia e Triennale Milano, esperti e rappresentanti delle istituzioni hanno discusso di come affrontare queste sfide.

Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare della Lombardia, ha sottolineato l’importanza della sanità territoriale e dello sviluppo della telemedicina per avvicinare le cure ai cittadini e migliorare l’accesso alle terapie. Francesco Longo, professore associato all’Università Bocconi, ha evidenziato che le liste d’attesa non sono l’unico parametro per valutare l’equità del sistema sanitario, poiché esistono territori con consumi di prestazioni molto diversi.

Bernardo Dell’Osso, professore di Psichiatria, ha indicato l’importanza della diagnosi precoce nei minori, avvertendo che molte condizioni psichiatriche iniziano a manifestarsi in giovane età. La prevenzione richiede un approccio integrato che consideri fattori di rischio sia genetici che ambientali.

Alessandro Padovani, presidente della Società Italiana di Neurologia, ha sottolineato le disuguaglianze nell’accesso alle cure neurologiche e la necessità di una rete integrata tra ospedali e territorio per garantire continuità nelle cure.

L’evento ha messo in evidenza come le disuguaglianze nell’accesso alle cure richiedano una risposta politica forte e un impegno collettivo. Tiziana Mele, Amministratore Delegato di Lundbeck Italia, ha insistito sulla necessità di sviluppare modelli organizzativi inclusivi per rispondere adeguatamente ai bisogni di tutti i pazienti.