Disuguaglianze nella Salute del Cervello in Italia

A Milano si è tenuto l’evento “Brain Health Inequalities – Idee e strategie per non lasciare indietro nessuno”, organizzato da Triennale Milano in collaborazione con Lundbeck Italia, in occasione dell’Esposizione internazionale sulle disuguaglianze.

Durante l’incontro, è stato discusso il diritto di accesso alle cure per la salute del cervello. Esperti, rappresentanti del terzo settore e attori pubblici hanno partecipato a un confronto per identificare soluzioni pratiche e percorsi efficaci, con l’obiettivo di garantire che nessuno venga escluso dall’accesso a queste importanti cure.

