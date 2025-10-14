Disuguaglianza sanitaria in Italia: Nord e Sud a confronto

Il nuovo Rapporto Meridiano Sanità, presentato a Roma, evidenzia una grave disuguaglianza sanitaria in Italia, mettendo in luce una netta divisione tra Nord e Sud nelle condizioni di salute dei cittadini e nel funzionamento dei sistemi sanitari regionali.

La regione del Trentino-Alto Adige si distingue per le migliori condizioni di salute nel Paese, con la provincia autonoma di Trento che ottiene un punteggio di 9,4 su 10 nell’indice Meridiano Sanità Regional Index. Quest’indice considera elementi fondamentali come l’aspettativa di vita, la prevalenza di malattie croniche, la mortalità infantile e l’accesso ai servizi sanitari.

In contrasto, la Sicilia si posiziona all’ultimo posto, con un punteggio di 2,7. La differenza di quasi sette punti tra Trento e Sicilia sottolinea una disparità inaccettabile, dove il luogo di residenza influisce pesantemente sulle possibilità di prevenzione, cura e sopravvivenza.

Il rapporto evidenzia un trend già noto: le regioni settentrionali offrono una sanità più efficace e migliori condizioni di salute. Dopo Trento, le regioni con i punteggi più alti includono il Veneto (7,3), Bolzano (7,2), Toscana (7,0) e Lombardia (6,6).

Le regioni del Centro si trovano in una fascia intermedia, con punteggi tra 5,8 e 6,5, comprese Marche, Piemonte, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. La media nazionale segna un netto confine oltre il quale la situazione sanitaria tende a peggiorare.

Dalla regione Lazio verso Sud, la qualità della salute pubblica è in declino, con Campania (3,3) e Calabria (3,2) tra le più penalizzate. Un cittadino trentino vive mediamente tre anni in più rispetto a un campano, evidenziando come il contesto socio-sanitario e il codice postale influenzino il benessere e la longevità.

Le disuguaglianze sono attribuibili a molteplici fattori, tra cui l’efficacia delle politiche sanitarie, la gestione dei fondi, la disponibilità di personale medico e l’accesso ai servizi. L’Italia si conferma una nazione a due velocità, con diritti alla salute non uniformemente garantiti.