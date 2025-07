Disuguaglianza intergenerazionale in Italia: un futuro incerto

L’Italia si trova a fronteggiare significative disuguaglianze sociali ed economiche, evidenziate da recenti studi. Il sistema educativo e le condizioni del mercato del lavoro contribuiscono a una mobilità sociale limitata, facendo sì che l’origine familiare giochi un ruolo determinante nelle opportunità di vita degli individui.

Secondo una ricerca condotta da Future Proof Society e dal think tank Tortuga, la disuguaglianza intergenerazionale è accentuata dall’inefficienza del sistema educativo nell’affrontare le disparità esistenti. Le statistiche mostrano che il 10% più ricco della popolazione detiene oltre il 60% della ricchezza nazionale, mentre il 50% più povero possiede solo il 7,4%. Negli ultimi dieci anni, la quota del reddito detenuta dal 10% più benestante è aumentata di 7 punti percentuali, evidenziando una crescita economica asimmetrica.

La ricerca rivela che la maggior parte della ricchezza è in mano a persone sopra i cinquant’anni, mentre le generazioni più giovani, come Millennials e Gen Z, dispongono di patrimoni nettamente inferiori rispetto ai precedenti gruppi generazionali. Fattori come la stagnazione salariale e l’aumento dei costi abitativi complicano ulteriormente la possibilità per i giovani di accumulare ricchezze.

È previsto un enorme trasferimento di ricchezze nei prossimi venti anni, stimato in oltre 6.400 miliardi di euro. Tuttavia, l’attuale normativa fiscale sui passaggi ereditari potrebbe esacerbare le disuguaglianze. Gli esperti suggeriscono di riformare l’imposta di successione incrementandola per i patrimoni superiori a un milione di euro, proponendo un modello simile a quello di Francia e Germania. Questa misura potrebbe non solo ridurre le disuguaglianze, ma anche riequilibrare il sistema fiscale nel suo complesso.