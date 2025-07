Disuguaglianza in Italia: l’erosione della classe media

L’attuale panorama economico italiano presenta un incremento delle disuguaglianze, con ricchezze sempre più concentrate nelle mani di una ristretta élite. La situazione è particolarmente grave per la classe media, che continua a impoverirsi, portando a un aumento della popolazione a rischio di esclusione sociale.

Secondo recenti dati, il decile più ricco della popolazione controlla oltre il 60% della ricchezza nazionale, mentre il 50% più povero detiene solo il 7,4%. Questo divario è cresciuto di sette punti percentuali negli ultimi dieci anni, segnalando un incremento due volte più rapido rispetto alla media europea. Un’analisi condotta da Tortuga e FutureProofSociety rivela che nel 2022 il 75% della ricchezza italiana era in mano a persone sopra i 50 anni, di cui il 40% pensionati, mentre i giovani tra Millennials e Generazione Z possedevano meno del 9% della ricchezza totale.

La questione degli eredità si pone come un ulteriore problema: in un contesto di bassa crescita e stagnazione salariale, i patrimoni delle generazioni passate potrebbero consolidare ulteriormente la ricchezza in pochi nuclei familiari. L’Italia, con una tassazione sulle successioni tra le più basse in Europa, permette il trasferimento di grandi patrimoni senza una significativa imposizione fiscale. Le proiezioni indicano che nei prossimi vent’anni ci sarà un passaggio di ricchezza intergenerazionale di circa 6.486 miliardi di euro, con introiti per lo stato di soli 2,5 miliardi annui, rispetto ai possibili 17 miliardi con un sistema fiscale più attento, simile a quello di Francia o Germania.

È necessario rivedere la struttura fiscale, aumentando la tassazione sulle eredità e riducendo quella sui redditi da lavoro, per garantire un sistema che premi il merito e la produttività piuttosto che il privilegio di nascita.