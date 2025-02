Disturbo post-traumatico da stress, l’amigdala fissa il ricordo emotivo

La memoria umana è un processo complesso influenzato da diversi fattori, tra cui l’intensità emotiva delle esperienze. Eventi con carica emozionale tendono a essere ricordati più vividamente. Uno studio pubblicato su Pubmed ha evidenziato come questa memoria emotiva, sebbene adattativa, possa contribuire a disturbi mentali come il disturbo da stress post-traumatico (PTSD). Ricerche precedenti si erano concentrate principalmente su eventi estremi vissuti una sola volta, trascurando i meccanismi di memoria associati ad esperienze ripetute nel tempo. In tali casi, il ricordo si fissa e si potenzia.

Nello studio sul PTSD, un gruppo di uomini e donne sani ha visualizzato ripetutamente immagini in grado di evocare emozioni negative o neutre, mentre un medico eseguiva la risonanza magnetica cerebrale. I dati ottenuti hanno mostrato una correlazione diretta tra l’eccitazione della memoria e l’attivazione dell’amigdala e delle cortecce fronto-parietali. La ricerca ha rivelato che la reiterazione di eventi negativi rafforza la memoria ad essi associata, permettendo alla persona di riconoscere e reagire a stimoli simili in futuro. Tuttavia, questa forma di memoria può avere effetti deleteri, contribuendo a disturbi come il PTSD, in cui stimoli traumatici ripetuti si associano a forti reazioni emotive. In sintesi, mentre la memoria emotiva serve a prepararci ad affrontare situazioni simili, la sua intensificazione attraverso esperienze negative ripetute può culminare in problemi psicologici significativi.