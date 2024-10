“Disturbo di Adattamento Misto: Comprenderne le Cause e i Sintomi”

Vincenzo Coviello, un impiegato di Intesa San Paolo, si difende dalle accuse di accesso abusivo a conti correnti di oltre tremila clienti, inclusa la premier Giorgia Meloni. Presentando un certificato medico, Coviello ha dichiarato di soffrire di un disturbo di adattamento misto, una condizione legata a stress elevato che influisce sul comportamento e sull’umore. Questo disturbo combina ansia e umore depresso con disturbi della condotta.

Coviello, 52 anni e originario di Bitonto, è accusato di aver monitorato clandestinamente i conti per circa due anni, senza autorizzazione. Tra i soggetti coinvolti vi sono politici di alto profilo, imprenditori e cittadini comuni. La questione ha attirato particolare attenzione, soprattutto dopo che è emerso che tra i conti spiati ci sono quelli di diversi membri del governo e politici, inclusi i nomi di Meloni, La Russa e vari altri ministri.

La difesa di Coviello ha preso piede già a maggio, quando è stato convocato dalla commissione disciplinare della banca. La sua strategia legale include l’affermazione di essere un “maniaco del controllo”, mentre le autorità investigano se abbia agito da solo o con complici. Gli inquirenti non escludono che altri possano essere coinvolti nella vicenda, anche se, ad ora, non ci sono prove a sostegno di tale ipotesi.

La procura ha avviato indagini sul comportamento di Coviello, riscontrando in lui un’ossessione per la consultazione dei dati bancari, con l’intento di raccogliere informazioni potenzialmente riservate. Recentemente, le forze dell’ordine hanno svolto perquisizioni presso la sua abitazione, sequestrando vari dispositivi elettronici.

Adesso Coviello è indagato per accesso abusivo ai sistema informatici e tentativo di procurare notizie relative alla sicurezza dello Stato. Le indagini continuano e si cerca di comprendere l’entità delle sue azioni e se altri soggetti possano aver collaborato. La vicenda ha sollevato interrogativi sul rispetto della privacy e la sicurezza dei dati all’interno di istituti bancari, con implicazioni potenti sia per i clienti coinvolti sia per la reputazione della banca stessa.