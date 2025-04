Disturbo bipolare, lo stigma al contrario che colpisce maggiormente le donne

Considerato uno “stigma al contrario”, il disturbo bipolare è spesso associato a creatività e fantasia, ma è in realtà una patologia seria e ricorrente che compromette la qualità della vita di oltre un milione di italiani, con una prevalenza più alta nelle donne. L’esordio avviene di solito tra i 15 e i 30 anni, ma questo potrebbe essere una sottostima. I sintomi del disturbo sono simili a quelli della depressione e della schizofrenia, portando spesso a diagnosi tardive o errate. Circa il 70% delle persone affette riceve una diagnosi sbagliata, con il 30% che subisce errori multipli. In media, passano otto anni dall’esordio della malattia alla diagnosi.

La Società Italiana di Psichiatria sottolinea l’importanza della diagnosi precoce e della gestione terapeutica corretta. Il disturbo bipolare provoca compromissioni significative non solo dell’umore, ma anche della sfera cognitiva e relazionale. È caratterizzato da episodi di mania o ipomania alternati a fasi depressive, che possono gravemente influenzare la vita quotidiana del paziente e dei suoi familiari. Tuttavia, il disturbo è spesso frainteso e scambiato per depressione unipolare.

È fondamentale un intervento terapeutico mirato, poiché fasi meno gravi possono sfuggire all’attenzione del medico. La mancata diagnosi può avere conseguenze letali. Una diagnosi precoce e un’accurata anamnesi, anche con l’aiuto dei familiari, sono cruciali per evitare terapie inadeguate. Gli errori diagnostici possono influenzare significativamente il trattamento e la consapevolezza della malattia. Oggi sono disponibili farmaci per la stabilizzazione dell’umore e trattamenti psicosociali efficaci, entrambi fondamentali per la gestione del disturbo. La ricerca continua a concentrarsi sulla caratterizzazione clinica e biologica del disturbo per migliorare le cure.