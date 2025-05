Disturbo Bipolare: Impatto su 40 Milioni nel Mondo

Il disturbo bipolare è una condizione psichiatrica cronica caratterizzata da variazioni estreme dell’umore, dell’energia e del comportamento, che colpisce circa l’1-2% della popolazione mondiale. Si stima che circa 40 milioni di persone ne siano affette.

Questo disturbo presenta diverse fasi:

Mania o ipomania: episodi di euforia, aumento dell’attività e comportamenti impulsivi. Depressione: periodi di umore depresso, affaticamento e difficoltà di concentrazione.

Le variazioni del disturbo bipolare si classificano in tre categorie:

Disturbo bipolare I : almeno un episodio maniacale, spesso alternato a episodi depressivi.

: almeno un episodio maniacale, spesso alternato a episodi depressivi. Disturbo bipolare II : episodi depressivi maggiori alternati a episodi di ipomania.

: episodi depressivi maggiori alternati a episodi di ipomania. Ciclotimia: alterazioni dell’umore meno gravi ma croniche.

Le cause del disturbo sono sia biologiche che ambientali, con una forte componente genetica. Ricerche hanno identificato 30 loci genetici legati al disturbo e note alterazioni in circuiti cerebrali che regolano l’umore. Fattori ambientali, come stress e traumi, sono anch’essi significativi.

La diagnosi è complessa, poiché le fasi depressive sono spesso confuse con la depressione maggiore unipolare, causando ritardi fino a 6-10 anni.

Il trattamento è a lungo termine e prevede un approccio multiplo che include stabilizzatori dell’umore come litio e antipsicotici. È fondamentale anche la psicoterapia per la gestione dello stress. Il trattamento tempestivo e integrato, insieme a politiche di educazione pubblica, può migliorare significativamente la prognosi e contrastare lo stigma associato al disturbo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net