Disturbi psicologici: riconoscerli e intervenire in tempo utile

I disturbi dell’umore, della personalità e dell’ansia influenzano negativamente le relazioni interpersonali e sociali, specialmente durante l’adolescenza. Riconoscere precocemente questi disturbi e intervenire con terapie mirate è fondamentale per limitare il loro impatto sulla vita futura dei soggetti. Questo è l’obiettivo degli studi condotti da Alessandro Grecucci, professore di Neuroscienze affettive all’Università di Trento, focalizzati su adolescenti condisturbi dell’umore utilizzando metodiche innovative basate sull’intelligenza artificiale.

Una ricerca internazionale condotta da neuroscienziati e radiologi, incluso un team italiano, ha esaminato pazienti bipolari dai 12 ai 19 anni. Questo studio si distingue poiché la maggior parte degli studi precedenti si concentra sugli adulti, offrendo spesso metodologie limitate. L’individuazione tempestiva dei disturbi è essenziale per migliorare la qualità della vita degli adolescenti nel lungo termine.

Lo studio approfondisce le anomalie funzionali e strutturali nei giovani pazienti bipolari, la cui condizione è caratterizzata da alternanza di stati depressivi e maniacali. Grecucci sottolinea l’importanza di comprendere come tali stati influenzano la cognizione, contribuendo così alla comprensione della mente umana.

La diagnosi precoce di queste patologie offre la possibilità di sviluppare biomarcatori per trattamenti efficaci. Grecucci osserva che una diagnosi tempestiva riduce le conseguenze negative, come fallimenti scolastici e lavorativi. Attraverso metodologie avanzate, lo studio cerca di unire proprietà strutturali e funzionali del cervello per creare modelli predittivi, contribuendo a una migliore comprensione del rapporto tra struttura e funzione del sistema nervoso.