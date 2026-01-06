Disturbi psichiatrici: un’unica radice genetica

Uno studio genetico sui dati di oltre un milione di persone ha messo in luce le radici comuni nascoste di disturbi psichiatrici apparentemente disparati. Malattie attualmente considerate distinte, come ansia e depressione, condividono le stesse basi biologiche e ricadrebbero pertanto nel medesimo sottogruppo.

Gli scienziati dell’Università del Colorado Boulder hanno scoperto che 14 importanti disturbi psichiatrici sarebbero in realtà raggruppabili in cinque principali categorie, ognuna delle quali caratterizzata da uno stesso sostrato comune di fattori di rischio genetici. I ricercatori hanno analizzato le informazioni genetiche di oltre un milione di persone con disturbi psichiatrici e non, arrivando a distinguere cinque categorie di malattie: schizofrenia e disturbo bipolare, disturbi internalizzanti come depressivi, d’ansia e post-traumatico da stress, disturbi del neurosviluppo come autismo e ADHD, disturbi compulsivi come ossessivo-compulsivo e anoressia, e disturbi da abuso di sostanze.

I risultati dello studio fanno pensare che l’alta prevalenza di più disturbi psichiatrici in una stessa persona non sia una coincidenza, ma il riflesso di una base biologica condivisa. I ricercatori hanno individuato 238 regioni genomiche le cui variazioni sono associate al rischio genetico di sviluppare malattie di almeno uno di questi cinque macrogruppi. Molti dei fattori genetici che collegano questi disturbi riguardano geni coinvolti nello sviluppo fetale.

I risultati dello studio potrebbero influenzare le future classificazioni dei disturbi psichiatrici, nella diagnosi potrebbero pesare sempre più le basi biologiche condivise e meno invece i sintomi specifici. Ciò potrebbe servire ad aiutare i pazienti affetti da una singola patologia a ridurre le probabilità di svilupparne un’altra ad essa correlata, o a individuare le categorie di farmaci più adatte a trattare i disturbi psichiatrici di un certo “gruppo”.