Disturbi dello spettro autistico: i 10 campanelli d’allarme

Secondo i neuropsichiatri infantili, è urgente sviluppare nuovi modelli di cura per bambini e adolescenti con Disturbi dello spettro autistico (Dsa), considerando le specificità individuali in ogni fase della vita tramite un processo di cura continuo e personalizzato. Questo è quanto afferma la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Sinpia) in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo del 2 aprile.

I Dsa colpiscono circa l’1% della popolazione mondiale e le cause sono complesse e poco chiare, comprendendo fattori neurobiologici e ambientali, come infezioni o esposizione a sostanze tossiche in gravidanza. Si evidenzia anche la comorbidità con altri disturbi neurologici e psicopatologici, richiedendo cure multidisciplinari e integrate.

L’autismo è una condizione di fragilità specifica del neurosviluppo, provocando sfide per i familiari e per la società in termini di inclusione. Secondo Elisa Fazzi, presidente di Sinpia, è fondamentale riformulare i modelli educativi e professionali per favorire una reale inclusione di queste persone. È essenziale un processo di diagnosi e cura sistematico e continuo, che contempli diverse intensità in base alla fase della vita.

Il 2 aprile deve fungere da richiamo alla consapevolezza e alla necessità di investire nella ricerca e nella sensibilizzazione pubblica. Stefania Millepiedi, vice-presidente Sinpia, insiste sull’importanza di investire in formazione e tecnologie innovative per il supporto delle famiglie e la creazione di una cultura della salute equilibrata.

Infine, i dieci campanelli d’allarme per riconoscere un Dsa nei bambini comprendono problemi di comunicazione, evitamento del contatto visivo e comportamenti ripetitivi.