Disturbi del neurosviluppo: colpiscono 1 minore su 5

Un bambino o adolescente su cinque è colpito da un disturbo del neurosviluppo. Interventi precoci e appropriati possono influenzare positivamente il percorso di vita. La Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) sottolinea l’importanza di adattare i servizi sanitari alle specificità di bambini e adolescenti, considerando il loro sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale.

Il neurosviluppo, che inizia dal concepimento, è un processo complesso influenzato da fattori genetici, neurobiologici e ambientali. I disturbi del neurosviluppo includono l’autismo, i disturbi del linguaggio, l’ADHD e l’epilessia, mentre disturbi psichiatrici come la schizofrenia possono manifestarsi in adolescenza. In Italia, circa 2 bambini su 100 hanno un disturbo dello spettro autistico, 5 su 100 presentano problematiche nel linguaggio o nell’apprendimento, e fino a 13 ragazzi su 100 soffrono di disturbi psichiatrici.

In occasione della Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo 2025, SINPIA ha evidenziato l’urgenza di rispondere ai bisogni specifici dei giovani, rendendo i servizi sanitari più efficaci e separati da quelli per adulti.

Tra i consigli offerti dalla SINPIA ci sono: promuovere stili di vita sani prima del concepimento, incoraggiare l’allattamento al seno, garantire un’adeguata igiene del sonno e favorire esperienze sensoriali e motorie. È importante stimolare l’interazione comunicativa attraverso il gioco e la lettura in famiglia. Altro aspetto chiave è l’uso consapevole della tecnologia e la promozione delle relazioni sociali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net