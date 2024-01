Disturbi alimentari, si combattono (anche) a tavola con ‘Cibo Amico’

Un percorso “emotivo-sentimentale-alimentare” per supportare il trattamento dei disturbi alimentari, come anoressia e bulimia: è questa l’idea di Lifeness-Associazione Italiana Chef che, in collaborazione con il Policlinico Gemelli, l’Università di Tor Vergata di Roma, Coldiretti-Campagna Amica e Filiera Italia, ha realizzato la campagna ‘Cibo Amico’. Chef, esperti di nutrizione, psichiatri, specialista del microbiota intestinale si incontrano unendo la ricerca del benessere interiore, con quella medico-scientifica delle cura del corpo, anche alla luce delle nuove scoperte sull’asse intestino-cervello.

I giovani con disturbi alimentari in Italia sono aumentati del 40%

Il percorso propone un modello esplorativo di conoscenza che ritorna alle origini: dal liquido amniotico alla tavola si ripercorrono le tappe evolutive determinanti sia per la costruzione del sé, sia per lo sviluppo del corpo a livello biochimico. L’iniziativa nasce per rispondere all’incremento di persone che manifestano difficoltà nei rapporti con il cibo. Dal 2019 ad oggi, i giovani con disturbi alimentari in Italia sono aumentati del 40%. Secondo l’Oms, i disturbi alimentari sono la seconda causa di morte tra i 12 e i 25 anni.

Dieci incontri gratuiti

Unendo scienza medica e arte culinaria, il progetto intende aiutare chi soffre di disturbi del comportamento alimentare a ristabilire un rapporto armonico con il cibo, con se stessi e con la vita, attraverso role play, workshop e incontri a tavola, ripercorrendo le tappe evolutive determinanti sia per la costruzione del sé sia per lo sviluppo del corpo a livello biochimico. Poiché è proprio attraverso l’alimentazione che si mettono in atto gli aspetti primordiali della relazione e dell’affettività e si determina il nostro microbiota intestinale. L’iniziativa si articolerà in 10 incontri gratuiti che dal 3 febbraio animeranno il programma di ‘Lifeness #Cibo ‘Amic0’ presso l’Accademia di Arti Culinarie ‘Italian Chef Academy’: “dalla “pasta che non ingrassa”, alla scoperta sensoriale dei cereali, dal ciambellone con inulina (fibra di cicoria al 100%), all’uovo di Pasqua senza zucchero.

Un grande pranzo per concludere il percorso

Il comitato scientifico, presieduto da Daniela Galdi, ideatrice del progetto “Lifeness #Cibo Amico” e presidente di Associazione Italiana Chef, vede coinvolti: Lucio Rinaldi, psichiatra psicoterapeuta, professore di Psichiatria presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e responsabile del Day-Hospital di Psichiatria dell’Area Adolescenza e disturbi della Nutrizione presso il Policlinico Gemelli, Giuseppe Merra, medico di medicina interna, dottore di ricerca in onco-biologia e oncologia, professore in Scienze e Tecniche dietetiche applicate presso l’Università di Tor Vergata di Roma, tra i massimi esperti di microbiota. Il percorso si concluderà a tavola: l’ultimo incontro sarà dedicato ad un grande pranzo nel quale i partecipanti potranno invitare parenti e amici nel giardino dell’accademia. Il pranzo sarà interamente ideato e preparato dai ragazzi con l’ausilio di chef professionisti che li guideranno nella realizzazione dei piatti. Festa di chiusura con diplomi e musica.