LA NOTIZIA della legge Regionale della Lombardia per i Disordini Alimentari è una buona notizia, alla vigilia del 15 marzo , giornata nazionale del Fiocchetto Lilla a contrasto dei Disordini Alimentari e in un momento di grande espansione dei disturbi alimentari anche a causa della Pandemia.

Una sorta di bollettino di guerra ci ha accompagnato negli ultimi mesi, e ha visto un aumento del tasso di mortalità per queste patologie in tutta Italia. Secondo i dati raccolti dal ministero della Salute, mettendo a confronto il 2019 e il 2020 viene segnalato un aumento della patologia del 30 %, con un riferimento particolare ai più piccoli , e cioè a tutta la fascia sotto i 14 anni ,che è quella che ha più sofferto del trauma dei lock down , la lontananza dagli amici, la chiusura delle scuole, la claustrofobica chiusura in casa. Inoltre durante il 2020 molte strutture sono rimaste chiuse a lungo, oppure con funzionamento parziali , e questo,come per molte altre patologie ha rallentato le cure , facendo aggravare i quadri clinici.

In molti casi era impossibile anche ricoverarsi negli ospedali a causa della pandemia, e questo è uno dei fattori che ha sicuramente determinato un aumento della mortalità in tutto il territorio italiano durante l’anno passato.

La Lombardia è una regione che possiede già ottime strutture, tra cui Villa Miralago a Varese che è la più grande struttura europea , l’ospedale Niguarda di Milano e l’ospedale San Raffaele che accolgono pazienti gravissime da tutta Italia con ricoveri salvavita.

Il progetto di costruire una rete collegata di questi servizi ,con una cabina di regia unica , significa garantire l’appropriatezza dei ricoveri e scegliere per ogni paziente il livello più giusto di assistenza, aiutando anche le famiglie che spesso si trovano smarrite a dovere decidere il da farsi.

La testimonianza coraggiosa di Ambra Angiolini è molto importante, perchè fa luce su una patologia , la bulimia, che è meno conosciuta dell’anoressia , ma che in questo momento riguarda il 70% della patologia alimentare. Una patologia insidiosa che spesso si accompagna ad altre patologie psichiatriche ed è molto più difficile da diagnosticare. Una rete diffusa sul territorio garantirà l’intercettazione precoce dei Disordini Alimentari , che è uno dei fattori che aumentano le probabilità di guarigione ed evitano uno dei fenomeni più frequenti in chi soffre di DCA e cioè la tendenza alla cronicizzazione . Ancora purtroppo i pazienti arrivano troppo tardi alle cure, sicuramente perchè spesso non c’è consapevolezza di malattia, ma anche perchè, magari nella regione dove vivono ,non ci sono le strutture pronte ad accoglierli.

Laura Dalla Ragione è psichiatra e psicoterapeuta. Direttore Rete Disturbi Comportamento Alimentare Usl 1 dell ‘Umbria e presidente SIRIDAP – Società Italiana Riabilitazione Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso