Disturbi Alimentari in Crescita: Un Problema di Salute Pubblica

I disturbi del comportamento alimentare (DCA) rappresentano una significativa problematica per la salute pubblica, in continua crescita sia in Italia che a livello globale. Questi disturbi, comprendenti anoressia nervosa, bulimia e binge eating disorder, affondano nelle complesse dinamiche psicologiche e biologiche, oltre a una preoccupazione estetica.

Attualmente, oltre tre milioni di persone in Italia soffrono di un disturbo alimentare. L’anoressia nervosa colpisce circa l’1% della popolazione, con oltre 540.000 casi, perlopiù donne (90%). L’Istituto Superiore di Sanità ha riscontrato un aumento preoccupante di diagnosi tra i minorenni, con un incremento del 40% nel primo semestre del 2020 rispetto all’anno precedente. In Europa, la prevalenza nei bambini è del 2%, la più alta a livello mondiale.

In occasione della Giornata Mondiale dei Disturbi Alimentari, la Società Italiana di Psichiatria ha evidenziato la complessità di queste patologie, spesso fraintese come mere questioni culturali. Le campagne contro gli stereotipi estetici, pur meritando attenzione, possono generare confusione e trascurare le basi clinico-biologiche delle malattie. La presidente della SIP, Liliana Dell’Osso, ha sottolineato il rischio di sovrapposizioni tra salute e cultura, mentre il movimento di body positivity rischia di incoraggiare comportamenti inadeguati.

L’anoressia nervosa si caratterizza per una restrizione alimentare estrema, con conseguenze devastanti per la salute fisica e mentale. La bulimia nervosa si manifesta attraverso abbuffate e condotte di compensazione, mentre il binge eating disorder, pur simile, non prevede queste condotte. Un intervento multidisciplinare è essenziale per affrontare e trattare adeguatamente questi disturbi, puntando a un equilibrio tra salute mentale e fisica.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net