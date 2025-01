Distrofia muscolare di Duchenne, al Mauriziano il primo ambulatorio

È stato inaugurato il primo ambulatorio multispecialistico per la gestione delle complicanze croniche respiratorie e cardiologiche presso l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, in collaborazione con l’associazione “Parent Project”. Questo ambulatorio diventerà un punto di riferimento nazionale per la distrofia muscolare di Duchenne (DMD), una patologia genetica rara che colpisce un neonato maschio ogni 5.000 e provoca la degenerazione progressiva dei muscoli. L’ambulatorio è accessibile ai pazienti affetti da DMD di età superiore ai 14 anni, offrendo un supporto a circa mille pazienti in Italia.

La distrofia muscolare di Duchenne è una delle forme più severe di distrofia muscolare, e non esiste una cura. Col tempo, i pazienti perdono la capacità di camminare, e la malattia inizia a compromettere anche i muscoli respiratori e il cuore. Negli ultimi 25 anni, tuttavia, l’aspettativa di vita è raddoppiata grazie ai progressi nella ricerca e a una gestione clinica multidisciplinare. Questo richiede nuove strategie poiché i pazienti con DMD che oggi nascono stanno diventando adulti, presentando sfide e necessità nuove.

Il Mauriziano fornisce servizi clinici che permettono ai pazienti di effettuare in una sola giornata tutti i controlli necessari per la loro salute respiratoria e cardiologica. Il “Day Service”, che si svolge due volte all’anno per ciascun paziente, coinvolge cerca di 50-60 pazienti annualmente e richiede un’attenta collaborazione tra diverse specialisti, tra cui anestesisti, pneumologi, cardiologi e fisioterapisti.

Un ulteriore obiettivo dell’ambulatorio è implementare servizi chirurgici multispecialistici, essenziali per i pazienti DMD, che necessitano di un’équipe medica esperta nelle complicanze respiratorie e cardiache, soprattutto durante e dopo gli interventi chirurgici.

“Parent Project” è l’associazione italiana che rappresenta i pazienti con DMD e Becker e supporta le loro famiglie, attiva dal 1996 con lo scopo di migliorare la qualità della vita per chi convive con queste patologie. Fornisce assistenza quotidiana tramite una rete di Centri Ascolto, sostenendo al contempo la ricerca e progetti innovativi per rispondere ai bisogni dei pazienti.