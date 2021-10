Debolezza muscolare, cataratta precoce, miotonia. Sono alcuni dei sintomi della distrofia miotonica, una malattia genetica caratterizzata da una perdita di forza progressiva causata da una degenerazione delle cellule muscolari (distrofia) associata ad una rigidità muscolare con difficoltà nel rilasciamento muscolare (miotonia). Si tratta di una malattia rara e per la quale non ci sono cure. Ma di recente un gruppo di ricercatori internazionali ha pubblicato sulla rivista “e-Life” un lavoro che contribuisce alla comprensione delle basi patogenetiche della distrofia miotonica di tipo 2, aprendo anche nuove possibili frontiere diagnostiche e terapeutiche.

Che cos’è la distrofia miotonica

La malattia è detta multisistemica per l’interessamento di diversi organi (cuore, apparato digerente, sistema endocrino ecc). Ne esistono due forme: la distrofia miotonica di tipo 1 o Dm1, dovuta alla mutazione del gene Dmpk, e la Dm2 in cui la mutazione riguarda il gene Cnbp/Znf9. Anche se si conoscano le anomalie genetiche responsabili di questa patologia altamente invalidante, non è ancora ben chiaro quali siano i meccanismi alla base delle manifestazioni cliniche e non si dispone ancora di una terapia efficace che possa alleviarne i sintomi.

La ricerca internazionale

Un gruppo di ricercatori internazionali, guidato dai dipartimenti di Medicina molecolare e di Biologia e biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, insieme all’Istituto Pasteur Italia – Fondazione Cenci Bolognetti e ad altri centri di ricerca internazionali, ha realizzato una ricerca, finanziata dalla Fondazione Afm-Telethon e dall’Istituto Pasteur Italia-Fondazione Cenci Bolognetti, nella quale per la prima volta è stato affrontato il ruolo specifico della proteina Cnbp nel muscolo.

Il ruolo della proteina Cnbp

Effettuando studi di inattivazione e riattivazione genica nel comune moscerino della frutta, i ricercatori hanno compreso che è la mancanza di questa proteina, prodotta a partire dal gene Cnbp nei muscoli, a causare deficit locomotori assimilabili a quelli osservati nella patologia umana, oltre a una ridotta capacità di volo nell’insetto. I ricercatori hanno così capito che questo deficit provoca la riduzione di un enzima, l’ornitina decarbossilasi, che regola la produzione delle poliamine, piccole molecole a carica positiva indispensabili per molte funzioni vitali della cellula.

L’integratore anti-age

La poliamina spermidina, in particolare, è un integratore alimentare divenuto di recente oggetto di numerosi studi per le presunte capacità di prevenire l’invecchiamento e alcune malattie degenerative, sia cardiache che neurologiche. “Nel nostro lavoro – spiega Laura Ciapponi del Dipartimento di Biologia e biotecnologie Charles Darwin Sapienza, tra i coordinatori dello studio – abbiamo dimostrato che la deplezione di Cnbp nei muscoli di Drosophila provoca difetti locomotori invecchiamento-dipendenti, che sono correlati a un alterato metabolismo delle poliamine”.

Spermidina e deficit locomotori

Il gruppo di ricerca ha osservato, infatti, una riduzione significativa di Cnbp, di ornitina decarbossilasi e di poliamine sia nel moscerino della frutta in cui manchi il gene Cnbp, che nei muscoli dei pazienti affetti da distrofia miotonica di tipo 2. “Sorprendentemente – conclude Gianluca Canettieri del Dipartimento di Medicina molecolare – quando abbiamo somministrato ai nostri modelli di studio le poliamine, incluso l’integratore spermidina, abbiamo osservato un significativo miglioramento dei deficit locomotori”. Secondo gli autori, poiché la riduzione di poliamine è presente anche nei muscoli dei pazienti affetti da distrofia miotonica di tipo 2, questi risultati aprono a nuove prospettive in ambito diagnostico e terapeutico per i pazienti affetti da questa invalidante patologia.