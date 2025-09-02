25.3 C
District Festival a Legnano: Tre Giorni di Musica e Divertimento

Da StraNotizie
Il District Festival si appresta a festeggiare la sua decima edizione, offrendo tre giorni di musica, cultura e aggregazione. Dal 5 al 7 settembre, il Centro Civico Pertini – Il Salice, nel quartiere Mazzafame di Legnano, diventerà un luogo di creatività e divertimento con ingresso gratuito.

Il festival offrirà un’ampia gamma di generi musicali, dal rap al rock, dall’elettronica alle novità del panorama musicale. Ci sarà spazio per artisti affermati e per nuove promesse, creando una vetrina per i talenti emergenti.

Oltre ai concerti, ogni sera si svolgeranno dj set aftershow e un’area dedicata al mercato permetterà ai visitatori di esplorare stand e bancarelle. L’area food & drinks offrirà una varietà di cibi e bevande, per un’esperienza completa.

L’evento si tiene in via dei Salici, all’incrocio con Via delle Rose a Legnano, ed è un’opportunità imperdibile per celebrare un decennio di musica e cultura, creando momenti di socialità aperti a tutti.

PROGRAMMA

Venerdì: Apertura alle 18:00, con un Contest Freestyle per il rap e l’hip-hop che precederà i live di KABO, EGREEN e l’headliner KAOS & DJ CRAIM. I concerti iniziano alle 21:00, seguiti da un dj set aftershow a mezzanotte e mezza.

Sabato: Apertura alle 18:00, dedicata al rap con il live di PIOTTA. Dopo un warmup, ci sarà un dj set di NORTH OF LORETO. I concerti iniziano alle 21:00 e l’aftershow inizia a mezzanotte e mezza.

Domenica: La serata finale è dedicata al rock e al punk, con esibizioni di SCIGHERA, GIORGIENESS e le BAMBOLE DI PEZZA, icona del punk rock femminile. Apertura alle 18:00, concerti alle 21:00 e ultimo aftershow a mezzanotte.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

LASCIA UN COMMENTO




