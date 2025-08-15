Distributori di cibo per animali: guida ai migliori modelli

I distributori di cibo smart per cani e gatti rappresentano un’ottima soluzione per garantire la freschezza del cibo anche in tua assenza. Questi dispositivi una volta programmati possono essere gestiti tramite smartphone, consentendo di monitorare l’alimentazione dell’animale da remoto.

Tra i modelli più apprezzati su Amazon, uno si distingue per il suo prezzo competitivo, circa 40 euro, e le ottime recensioni. Può essere controllato tramite l’app Smart Life, consentendo di programmare i pasti e monitorare le abitudini alimentari. La batteria dura fino a 180 giorni, e include una funzione per registrare un messaggio di richiamo di 10 secondi, permettendo all’animale di ascoltare una voce familiare durante i pasti.

Un’altra opzione è il distributore con doppia ciotola, ideale se possiedi più animali. Questo modello ha una capacità di 7 litri e le ciotole sono posizionate a 48 centimetri di distanza, evitando che gli animali si disturbino. Il serbatoio è facilmente smontabile per la pulizia, e le ciotole in acciaio inox possono essere lavate in lavastoviglie.

Per chi desidera monitorare il proprio animale mentre mangia, c’è un distributore con telecamera integrata, dal costo intorno ai 100 euro. La videocamera offre un ampio angolo di visione e funziona anche al buio, mentre l’app associata permette di controllare in tempo reale l’uso del dispenser e registrare note audio.

Infine, il distributore PetKit consente di programmare fino a 10 pasti al giorno e presenta speciali guarnizioni per evitare umidità e muffa, garantendo la freschezza del cibo. Un last but not least è l’abbinamento tra distributore per cibo e fontanella per l’acqua, disponibile a 60 euro, per offrire ai tuoi animali tutto il necessario senza preoccupazioni.