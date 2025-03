Dista solo 2 ore dall’Italia ed è la città ideale per goderti il mare in primavera senza spendere troppo.

Mare turchese, millenni di storia: il Mediterraneo si ripresenta come una delle destinazioni più ambite al mondo. Questa zona offre luoghi iconici come la Costa Azzurra e le bellezze di Amalfi e Capri, ma c’è anche una città poco conosciuta, Smirne, che sta guadagnando popolarità. Con la sua Torre dell’Orologio e un patrimonio culturale ricco, si prepara a un 2024 da record con 4 milioni di visitatori, il doppio della media degli ultimi anni.

Sebbene non si trovi nel Mediterraneo propriamente detto, Smirne è definita perla dell’Egeo e rappresenta un importante crocevia di culture, essendo stata greca, romana e parte dell’Impero Ottomano. La città di Izmir, come è conosciuta in turco, è ricca di siti storici come l’Agorà greco-romana e il Castello di Velluto. Gli amanti delle spiagge possono godere delle coste di Karaburun e di Bodrum, noti per la loro bellezza.

I visitatori possono anche esplorare l’arcipelago greco, grazie a traghetti per le isole di Chios, Mitilene e Samos, o visitare gli antichi siti di Efeso e Selçuk. Per quanto riguarda il collegamento aereo, Izmir è facilmente raggiungibile dall’Italia attraverso Istanbul. Sebbene i prezzi siano aumentati, rimangono competitivi, con hotel di qualità a prezzi accessibili. Infine, non è necessario il passaporto per entrare nel paese, e la disponibilità di pagamenti elettronici rende la visita ancora più semplice. Smirne è un luogo affascinante, colorato e pronto ad accogliere i turisti in cerca di cultura e bellezze naturali.