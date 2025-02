Dissing e Polemiche: Il Duetto di Sanremo e il Palco del PD

Frankie hi-nrg ha subito chiarito i pettegolezzi su un presunto dissing nei confronti di Simone Cristicchi durante la trasmissione “Splendida Cornice” condotta da Geppi Cucciari. Il rapper ha riscritto la sua famosa canzone “Vorrei cantare come Biagio Antonacci”, introducendo critiche al cantautore e al brano “Quando sarai piccola”, presentato a Sanremo 2025. La performance ha suscitato molte domande sui social, in particolare riguardo alla scelta di Cristicchi come bersaglio.

Nel nuovo testo, Frankie ha espresso il desiderio di imitare Cristicchi, confrontando il suo percorso musicale al suo e riconoscendo, con ironia, i propri limiti. Il rapper ha citato anche un’altra canzone celebre di Cristicchi, “Ti regalerò una rosa”, evidenziando il contrasto tra il “pathos” del cantautore e il suo stile. Dopo l’esibizione, Geppi Cucciari ha scherzato sulle possibili azioni legali di Cristicchi, chiedendo a Frankie se avesse in programma di cercare un avvocato.

Nonostante l’apparente tensione, Frankie ha ribadito l’amicizia con Cristicchi, spiegando che tra amici ci si può anche “sfottere”. I due hanno avuto una lunga storia insieme, avendo cantato nel 2008 e collaborato nel 2010 a una canzone per Sanremo. La reazione del pubblico e l’insieme delle interazioni fra i due artisti riflettono un rapporto basato su rispetto e ironia, piuttosto che su conflitti reali.