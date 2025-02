Disprassia, un disturbo del neurosviluppo

La disprassia è un disordine congenito che si manifesta nell’infanzia e viene diagnosticato a partire dai 5 anni come disturbo della coordinazione motoria. Esistono forme evolutive e acquisite, quest’ultime derivanti da lesioni cerebrali e comportanti difficoltà nei movimenti coordinati. La disprassia interferisce con la pianificazione delle azioni complesse, rendendo difficile la loro esecuzione fluida. Può influenzare sia la funzione motoria che il linguaggio, complicando la produzione di suoni verbali e rendendo difficoltose attività come soffiare o fischiare, causando disagio in situazioni sociali.

Le difficoltà motorie si notano fin dalla prima infanzia, con ritardi nella deambulazione, nel disegno e nella masticazione. Se le difficoltà non sono attribuibili a condizioni mediche o altre problematiche di sviluppo, è consigliato un intervento riabilitativo, come fisioterapia e logopedia, per monitorare l’evoluzione del bambino. Interventi precoci possono aiutare a migliorare le funzioni motorie e favorire uno sviluppo più standard.

Le attività quotidiane, come vestirsi o andare in bicicletta, possono risultare avventurose per i bambini con disprassia, mentre le difficoltà di comunicazione possono influenzare le interazioni sociali. Con la crescita, diventa complesso assemblare tratti su un foglio per disegnare o scrivere, e i percorsi riabilitativi, insieme a strategie personalizzate, possono trasformare i ghirigori in parole leggibili.

È fondamentale stabilire routine quotidiane e scomporre le attività in fasi, concedendo tempo extra e incoraggiamenti. È importante affrontare le difficoltà con positività, riconoscendo i progressi e favorendo l’interazione con i coetanei. Con interventi tempestivi, è possibile superare gli ostacoli e fornire gli strumenti necessari per affrontare la vita quotidiana.