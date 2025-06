Dispositivo di Mercato: Vantaggi per i Cittadini secondo Edison

Barbara Terenghi, EVP Sustainability di Edison e presidente del Program Committee del World Energy Council, ha sottolineato l’importanza di un mercato energetico che favorisca i cittadini in tempi brevi, puntando su rinnovabili significative per supportare la transizione energetica. Queste affermazioni sono state rilasciate durante l’evento “La transizione energetica. Tra innovazione e conservazione” a Roma, organizzato da WEC Italia, Centro Studi Americani e Nazione Futura, per discutere le sfide climatiche e le diverse visioni dell’ambientalismo negli USA e in Italia.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com