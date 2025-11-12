14.8 C
Roma
mercoledì – 12 Novembre 2025
Politica

Dispositivo di circolazione a Napoli per evento politico Meloni

Da stranotizie
Dispositivo di circolazione a Napoli per evento politico Meloni

In occasione della partecipazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a un evento politico al “Palapartenope”, il Comune di Napoli ha comunicato un dispositivo speciale per la circolazione in alcune strade della Municipalità 10.

A partire dalla mezzanotte di venerdì, e fino a nuova comunicazione, saranno sospesi gli stalli di sosta a pagamento, la sosta per motocicli, la sosta per carico e scarico merci, la sosta riservata ai taxi e qualsiasi altra sosta autorizzata in:

– Via Barbagallo, su entrambi i lati;
– Via Labriola, su entrambi i lati;
– Viale Giochi del Mediterraneo, dall’incrocio con via Labriola fino all’incrocio con via Nuova Agnano, su entrambi i lati;
– Via Terracina, su entrambi i lati.

Inoltre, sarà vietata la sosta e la fermata nelle stesse strade indicate in precedenza, a partire dalla mezzanotte e fino a nuova comunicazione.

Dalle ore 13.00 e fino a cessate esigenze, verrà stabilito il divieto di transito veicolare in:

– Via Barbagallo;
– Via Labriola;
– Viale Giochi del Mediterraneo, dall’incrocio con via Labriola fino all’incrocio con via Nuova Agnano.

Saranno sospese anche le fermate degli autobus Anm in via Barbagallo, via Labriola e Viale Giochi del Mediterraneo a partire dalle 13.00. Inoltre, dalle ore 08.00, sarà vietata la sosta nell’area di parcheggio di via Barbagallo n°42, ad eccezione dei veicoli delle forze dell’ordine impegnati nel servizio di ordine pubblico.

