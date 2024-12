Dispositivi Indossabili: Xiaomi Sorpassa Apple nel Mercato in Crescita del 3%

Il mercato globale delle smart band ha registrato un aumento del 3% anno su anno nel terzo trimestre del 2024, con 52,9 milioni di unità spedite, comprendendo band, orologi e smartwatch. Le band hanno mostrato una crescita del 7% rispetto allo stesso trimestre del 2023, con 10,4 milioni di unità in più. Questo incremento è attribuibile ai buoni risultati della Band 9 di Xiaomi e del Galaxy Fit3 di Samsung. Anche il segmento degli orologi base ha visto una crescita del 3%, raggiungendo 23,9 milioni di unità, mentre le spedizioni di smartwatch sono aumentate leggermente dell’0,1%, arrivando a 18,5 milioni, grazie ai progressi di Huawei e Samsung che hanno compensato il declino di Apple.

Xiaomi ha raggiunto il massimo numero di spedizioni di indossabili dal Q4 2020, sostenuto dal forte interesse per la serie Mi Band 9 e Redmi Watch 5. L’azienda ha ampliato queste linee, introducendo versioni Pro, NFC e Active per le band, e opzioni Lite e Active per la serie Redmi Watch 5. Jack Leathem di Canalys ha sottolineato come questa diversificazione stia aiutando Xiaomi a conquistare una maggiore quota di mercato, anche se la focalizzazione sui prodotti entry-level ha portato a un calo del prezzo medio di vendita (ASP). Nonostante ciò, la serie Watch S ha mostrato una crescita delle spedizioni del 70%, evidenziando la sfida di bilanciare prodotti economici e l’ambizione di brand di alta gamma.

Cynthia Chen di Canalys ha osservato le disparità regionali nel mercato delle fasce indossabili, con i mercati emergenti che offrono potenziale di crescita e il Nord America in difficoltà. I mercati emergenti favoriscono dispositivi economici, come dimostrato dal successo delle fasce Xiaomi e Samsung in America Latina ed EMEA. Al contrario, il Nord America soffre per la riduzione della domanda, influenzata dai modelli legacy di Apple e dalla diminuzione della quota di Fitbit.

L’adozione di display AMOLED e funzioni avanzate di tracciamento ha stimolato il mercato delle wearable band. I prodotti entry-level hanno attirato acquirenti nei mercati emergenti che cercano funzioni premium a prezzi accessibili. Per rimanere competitivi, i fornitori devono investire in hardware e software innovativi, mantenendo un focus sul segmento premium per massimizzare la crescita. Nel terzo trimestre del 2024, Apple, Xiaomi, Huawei, Samsung e altri hanno contribuito a un mercato diversificato, con spedizioni totali che hanno segnato un incremento del 2,9% rispetto all’anno precedente.