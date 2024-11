Disponibili i Ricambi per iPhone 16 nel Self Service Repair Store

Apple ha recentemente ampliato la sua offerta di parti di ricambio per i dispositivi della serie iPhone 16 negli Stati Uniti e in Europa, permettendo agli utenti di ordinare pezzi originali e strumenti di riparazione attraverso il Self Service Repair Store. I kit di display e viti per l’iPhone 16 sono disponibili a 339 euro, mentre per il modello 16 Pro Max il prezzo sale a 489 euro. I pannelli posteriori di ricambio costano 199 euro per l’iPhone 16 e 229 euro per il 16 Pro Max. Una batteria di ricambio ha un costo di 109 euro per il modello base e di 135 euro per il Pro Max. Apple offre anche un credito per la restituzione della batteria vecchia se questa viene restituita con spedizione. Gli assemblaggi delle fotocamere di ricambio partono da 199 euro per l’iPhone 16 e possono arrivare fino a 299 euro per il Pro Max. Per ulteriori informazioni sui prezzi e per ordinare i ricambi, gli utenti possono visitare il Self Service Repair Store di Apple.

Questa iniziativa segna un passo importante per Apple verso la democratizzazione delle riparazioni dei dispositivi. Ora gli utenti possono effettuare riparazioni fai-da-te utilizzando componenti originali, mantenendo così la qualità e l’integrità dei loro iPhone. Questo approccio non solo riduce i costi di riparazione per i consumatori, ma promuove anche la sostenibilità, diminuendo la necessità di sostituire completamente i dispositivi danneggiati.

Con l’espansione del Self Service Repair Store, Apple dimostra il suo impegno a supportare i propri utenti. I manuali di riparazione dettagliati e gli strumenti specifici disponibili nel negozio consentono anche ai consumatori meno esperti di affrontare le riparazioni con maggiore fiducia. Questa maggiore accessibilità alle riparazioni rappresenta un significativo miglioramento nell’esperienza complessiva dell’utente.

Per ulteriori dettagli e per accedere al Self Service Repair Store, gli utenti sono invitati a visitare il sito ufficiale di Apple. In questo modo, possono facilmente ottenere le informazioni necessarie per riparare i propri dispositivi con l’ausilio di parti originali e strumenti adeguati.