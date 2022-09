Disponibile Versione globale Niente telefono (1) Qualcomm Snapdragon 778G+ Smartphone 6.55" Schermo OLED 120Hz Sensore Sony IMX766 da 50 MP

1. Quando verrà spedito:DISPONIBILE ORA e spedizione veloce!!! 2. Cosa è incluso: Niente telefono (1), cavo di tipo C, informazioni sulla sicurezza e scheda di garanzia, espulsore vassoio SIM. Caricatore NON incluso.

1. Il prezzo include i dazi doganali?

Il prezzo non include i dazi doganali. Gli acquirenti possono essere addebitati dazi doganali e tasse,

Gli acquirenti sono responsabili delle tasse doganali.

2. Il telefono ha Google Play Store e supporta il multilingua? Sì. Supporta Google Play Store e più lingue.

Niente Telefono (1)



Schermo.

Display OLED flessibile da 6,55″, HDR10+, frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz

Telecamera.

Fotocamera principale. 50 MP (IMX766)/Ultra grandangolare. Fotocamera anteriore da 50 MP(JN1 50M). 16 MP(IMX471)

Video.

Registrazione 4K a 30 fps Registrazione 1080p a 30 o 60 fps

Batteria.

Batteria da 4500 mAh / ricarica cablata PD 3.0 da 33 W / ricarica wireless Qi da 15 W e ricarica inversa da 5 W

Sbloccare: Riconoscimento delle impronte digitali o facciale.

Carta SIM: Doppia SIM

Connettività di rete.

Gigabit LTE con MIMO 4×4

Gigabit 5G dual Mode (NSA e SA) con MIMO 4×4

5G NR*: Bande n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78

4G LTE: Bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41,66

3G UMTS (WCDMA): bande 1,2,4,5,6,8,19

2G GSM: 850/900/1800/1900

Wi-Fi: Wi-Fi 4/5/6 e 802.11 a/b/g/, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot

Bluetooth 5.2

NFC abilitato con il supporto di Google Pay

*La connettività 5G può variare in base alla disponibilità regionale e al supporto dell’operatore locale.

Niente Telefono (1)

Brillante.

Scopri l’interfaccia glifo. Un nuovo modo di comunicare. Modelli di luce unici indicano chi sta chiamando. Segnala le notifiche delle app, lo stato di ricarica e altro ancora. Interazioni quotidiane, rese gioiose.

Passa a Glifo.

Per una messa a fuoco tranquilla. Capovolgi il telefono (1) con l’interfaccia glifo rivolta verso l’alto per attivare notifiche silenziose di sole luci. Regola la luminosità secondo necessità.

Considerato.

Design che va oltre la superficie. Il vetro Gorilla® dual-side conferisce robustezza. I motori di vibrazione avanzati rendono le risposte al tocco realistiche. Le cornici simmetriche e il telaio in alluminio aggiungono eleganza, leggerezza e durata.

Perfezionato.

Nothing OS offre solo il meglio di Android. Nessun bloatware. Solo velocità e un’esperienza fluida. Hardware e software parlano un unico linguaggio visivo, con widget, caratteri, suoni e sfondi personalizzati. Consente una perfetta integrazione con prodotti di terze parti.

Aprire.

Nothing Ecosystem è un invito aperto. Controlla i prodotti di terze parti dalle Impostazioni rapide con la stessa facilità di Nothing. A cominciare da Tesla. Sblocca le porte, accendi l’aria condizionata e vedi miglia rimaste. Controlla lo stato della batteria degli AirPods. Nessuna app separata. Una casa per tutto.

Velocità.

Potenza. Fornito dove è più necessario con un software intelligente che impara dal tuo utilizzo. Le app più utilizzate si caricano molto velocemente; il resto viene congelato per risparmiare energia.

NFT.

Raccogliere NFT? Mostrali in 5 diverse dimensioni e tieni traccia dei loro prezzi sulla schermata iniziale con la Galleria NFT nativa. Solo con Telefono (1).

Eccezionale.

Tempo per disimparare. Una migliore qualità non è più fotocamere. Questa straordinaria doppia fotocamera ha due sensori avanzati da 50 MP. Per un realismo brillante. Gira video eccezionalmente stabili. Ha l’illuminazione da studio integrata. E la modalità notturna per portare le immagini al livello successivo.

Doppia fotocamera.

Dettagli eccezionali con qualsiasi luce grazie all’ampio sensore della fotocamera principale e all’apertura ƒ/1.8. Scatti sempre nitidi con la doppia stabilizzazione dell’immagine. Scatti ampi con il campo visivo di 114°. E funzioni intelligenti come Rilevamento scena personalizzano le impostazioni perfette.

Video.

Creatività resa facile. 4K cristallino. Movimento liquido a 60 fps. E Live HDR personalizza luci e ombre realistiche. Tutto autenticamente luminoso con la modalità notturna. Ogni esigenza video, in una telecamera.

Illuminare.

Scatti perfetti in movimento. Imposta l’interfaccia glifo alla massima luminosità e illumina i soggetti in primo piano con una luce delicata. Una luce anulare portatile, senza la durezza del flash.

Bellissimo.

1 miliardo di colori. Ogni tonalità, potentemente fedele alla vita. Display OLED da 6,55 pollici. HDR10+. Colori più ricchi e contrasti più profondi, sintonizzati su ogni scena. Frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz per interazioni irresistibilmente reattive, pur essendo rassicurante dal punto di vista energetico.

Potente.

Potere essenziale. Per una velocità sorprendente. E giochi accattivanti. Dura tutto il giorno. Sempre senza compromessi.

Chipset.

Potente. Affidabile. Dietro la velocità di Phone (1) c’è il chipset Qualcomm® Snapdragon™ 778G+. Cue grafica fenomenale. Gioco accresciuto. Funzionalità avanzate della fotocamera. Il tutto accelerato dal 5G.

Batteria.

Alimenta tutto ciò di cui hai bisogno. Divertiti come vuoi. Carica velocemente. Ricarica in modalità wireless. Ottieni 18 ore di utilizzo con ogni carica. 50% di potenza in soli 30 minuti. Accessori di alimentazione come l’orecchio (1) con ricarica inversa da 5 W.

Responsabile.

Realizzato con alluminio riciclato al 100%. Leader del settore con oltre il 50% dei componenti in plastica provenienti da fonti biologiche e riciclate. Imballaggio in fibra riciclata. E l’immancabile determinazione a ridurre l’impatto ambientale della tecnologia.