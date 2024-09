Disperso un pompiere

Un vigile del fuoco è attualmente disperso a causa di un incidente avvenuto nella provincia di Foggia, Puglia, durante un’ondata di maltempo. L’episodio si è verificato mentre i soccorritori cercavano di aiutare un’altra vettura bloccata sulla SP30 tra San Severo e Torre Maggiore. Mentre uno dei due vigili del fuoco coinvolti è stato recuperato vivo, le ricerche per trovare il secondo pompiere, un caporeparto, sono in corso. Sono anche possibili altre persone coinvolte nell’incidente.

Il maltempo ha creato situazioni di emergenza anche in altre zone d’Italia. In particolare, la Costiera Amalfitana ha visto attivare sirene per allontanare i turisti a causa dell’intensa pioggia. Ad Atrani, un comune già colpito da un’alluvione nel 2010, il Centro operativo comunale ha preso misure preventive. La forte quantità d’acqua ha trasformato i corsi d’acqua in torrenti, sebbene non siano stati segnalati gravi danni o feriti. Tuttavia, ci sono stati casi di caduta massi lungo la Costiera, in particolare ad Amalfi e Positano, senza conseguenze gravi. La statale rimane aperta, ma si sono registrati allagamenti in tutta l’area dell’Agro nocerino-sarnese, con strade tra Nocera Inferiore e Pagani, e anche a Nocera Superiore, che sono diventate impraticabili. I vigili del fuoco hanno svolto numerosi interventi per liberare cantine allagate, e vari esercizi commerciali sono stati costretti a chiudere temporaneamente.

In Abruzzo, anche Pescara è stata colpita dal maltempo, con una situazione di emergenza simile. Gran parte della città ha visto strade allagate e sottopassaggi trasformati in fiumi. Il sindaco, Carlo Masci, ha emesso un’ordinanza per attivare il Centro operativo comunale. Le squadre della Protezione civile, la polizia locale e le squadre di ambiente stanno lavorando attivamente per affrontare le difficoltà e ripristinare la normalità. Le autorità locali comunicano che sono in atto interventi per risolvere le situazioni più critiche e gestire l’emergenza causata dalla pioggia intensa e dalle inondazioni.