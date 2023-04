Disperso per 109 giorni nel deserto, si ritrovano: un’emozione unica VIDEO

Un cane disperso per 109 giorni è stato ritrovato nel deserto: quando lei e il suo padroncino si rincontrano la loro emozione è unica.

Sono stati 109 i giorni che una cagnolina, di nome Blu, ha trascorso nel deserto temendo di non riuscire più ad essere rintracciata dalla sua famiglia e di finire per sempre rinchiusa nell’opprimente solitudine con cui aveva convissuto fino a quel momento. Blu si è persa nella terra desolata in seguito a un grave incidente stradale che ha visto coinvolti sia lei che il suo padrone nel dicembre del 2022. La cagnolina, terrorizzata dall’impatto, era fuggita lasciando perdere le sue tracce.

La dolce Blu è rimasta da sola in un canale di scolo per quattro mesi. Dopo essere stata così a lungo lontana dal suo papà umano, al momento del suo ritrovamento nel deserto, lui le ha promesso – attraverso la condivisione di un’emozionante dedica su TikTok (@dogdayssearchandrescue) – che non avrebbe mai più lasciato che potesse accaderle nulla di male.

Quando Blu è stata ritrovata – grazie alla collaborazione di un uomo che, passando di lì con il suo camion, l’ha notata e ha scelto di contattare tempestivamente i soccorsi affinché potesse essere messe in sicurezza – era molto magra, disidratata e impaurita. Probabilmente ancora incredula di essere stata ascoltata nella sua situazione di smarrimento e, in seguito, finalmente raggiunta dal suo padroncino. Come dire? Si sarebbe trattato, per lei, di un vero “miraggio“.

Il momento più emozionante dell’intera vicenda è stato ovviamente il lungo abbraccio post rientro in casa della quattro zampe.

Blu e il suo papà umano hanno ripreso a vivere insieme e la cagnolina ha iniziato gradualmente a rimettersi in forze a riprendere il suo aspetto sano di un tempo.

“Sono così felice che Blu è al sicuro a casa“, ha scritto sul finale l’uomo dimostrandosi anch’esso ancora incredulo di essere riuscito a ritrovare la pelosetta grazie a una fortuita e solidale segnalazione. Singhiozzi e ampi sorrisi hanno accompagnato l’emozionante clip su TikTok. Sono oltre 64mila gli apprezzamenti da parte degli utenti al breve filmato che illustra ora – step dopo step – quanto accaduto alla piccola Blu.