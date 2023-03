Disperso dopo l’incidente, cerca disperatamente di tornare a casa VIDEO

Disperato, dopo essere stato dato per disperso a causa di un incidente, cerca di tornare a casa ma da solo non può farcela.

In seguito a un violento incidente stradale, verificatosi la settimana scorsa al chilometro 186 di una superstrada che conduce al comune di Rivadavia, una delle sue vittime – rivelatasi in breve tempo come la più vulnerabile – sarebbe fuggita dal luogo dell’impatto nel tentativo di allontanarsi dal disastro presentatosi davanti ai suoi occhi, ma lasciando così perdere le sue tracce.

Disperso dopo un incidente, Ringo cerca disperatamente di tornare a casa sua – VIDEO

Lo scontro è avvenuto tra una Citroen C3 e un pick-up Ford Ranger, in prossimità di un terreno di campagna. Le quattro persone che viaggiavano a bordo dei veicolo sono riuscite anch’esse a sopravvivere, ma i virtù delle ferite riportate e dello shock causato dall’impatto, sono state trasferite al General Belgrano Hospital. Lì: a tensione appena distesasi, ed essendosi accorti che il loro Ringo mancava all’appello, è stata accertata la scomparsa del loro Boxer.

Il pelosetto, in seguito alla denuncia della sua scomparsa, è stato ritrovato soltanto al termine di ben 48 ore di ricerche a cavallo, portate avanti dalla squadra di polizia locale. Gli agenti, dopo un incessante rastrellamento delle zone circostanti, sono riuscite a trovare Ringo e a consegnarlo nelle mani del suo padroncino.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

L’emozionante clip che ha immortalato il loro ricongiungimento è stata pubblicata dalla pagina Facebook ufficiale di “RADIO FM LASER 91.3 LRI 989”. Un’emittente brasiliana che occupatasi di realizzare un breve servizio in un omaggio alla commovente abbraccio tra il suo papà umano, che lo aveva ormai dato per disperso, e il suo amato Ringo.

Appena ha riconosciuto il suo padroncino Ringo gli è corso incontro e ha iniziato a fare le feste lasciandosi abbracciare dal giovane. L’uomo, nel frattempo incredulo per essere riuscito a rivedere il suo Ringo, non ha nascosto le sue lacrime di commozione di fronte alla certezza che nulla di male fosse accaduto al suo peloso amico.

Mentre si contano migliaia di visualizzazioni al contenuto in rete, il padroncino di Ringo e la stessa emittente locale hanno voluto rivolgere uno speciale ringraziamento alle forze dell’ordine che hanno fatto anche l’impossibile per far sì che lo spaventato esemplare potesse tornare a casa.