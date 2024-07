Disperato per la sua morte, ogni giorno si reca sulla sua tomba per sentirsi più vicino a lui-VIDEO

Un addio difficile da accettare, fa di tutto per sentirlo ancora accanto a sé: la commovente storia del gatto che va sulla tomba del fratello morto.

Non solo tra micio e padrone si riescono a creare legami duraturi e profondi ma anche tra esemplari della stessa famiglia felina, specie se legati da vincoli di parentela: infatti i gatti protagonisti di questa storia hanno mostrato un amore che va oltre ogni cosa, perfino oltre la morte. Ma chi è questo gatto che va sulla tomba del fratello ogni giorno per tenerlo ancora, in qualche modo, legato a sé? Tutta la commovente storia di Bear.

Gatto va sulla tomba del fratello ogni giorno: un legame che neppure la morte ha spezzato

Ingiustamente si pensa ai felini come animali indipendenti e solitari, quasi incapaci di formare veri legami con persone e altri animali, eppure abbiamo storie come questa che dimostrano esattamente il contrario. Legati da un legame di parentela, Bear e Boo sono stati uniti e complici in vita fino alla morte del secondo: non si sa cosa sia successo al felino quando purtroppo è venuto a mancare.

Si sa solo che per Bear è stato un momento molto difficile (infatti a modo suo anche il gatto reagisce di fronte alla morte e non ne rimane certo indifferente) e l’unico modo per sentire ancora il suo amato fratello accanto a sé era quello di recarsi sul luogo dove era stato sepolto: fin dal primo giorno dopo la sua perdita, il micio rimasto in vita ha sentito il bisogno di stare sulla sua tomba, forse per continuare a parlare e stare ancora insieme. Insomma un legame che neppure la morte è riuscita a spezzare.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Addio, papà umano: come reagisce un gatto alla morte del padrone

Gatto va sulla tomba del fratello ogni giorno: il conforto della padrona non ‘basta’

Immaginate quanto deve essere stato difficile anche per la padrona, Talia Rycroft, non solo perdere uno dei suoi amati gatti ma anche vedere l’altro soffrire in quel modo senza riuscire ad alleviare la sua sofferenza. La scena che si ripeteva ogni giorno di Bear che si reca in giardino, proprio sulla tomba di Boo, era straziante e per dimostrare a tutti quanto fosse speciale il loro legame, ha pensato di filmarla.

Nel video si vede appunto Bear che si avvicina in un punto preciso del terreno e inizia a scavare, come spesso fa il gatto che scava in giardino quando lascia i suoi bisogni, ma il motivo non era affatto legato ai suoi bisogni fisiologici. Infatti dopo ben 30 minuti che era impegnato in questa attività, ripreso dalla camera della padrona, lei stessa si è accorta che non voleva coprire col terreno nulla bensì era alla ricerca di suo fratello (o di ciò che ne era rimasto).

@taliarycroft Someone give me thr WHOLE box of tissues im so sad 🤍🖤 #fypシ゚viral #fyp #foryoupage #foryou #cat #sad #viral #viraltiktok ♬ Let time pass – Melia

Proprio sotto quella croce di legno infatti riposa il corpo del suo amato Boo e, per sentirlo più vicino a sé, il fratello rimasto sente le necessità di recarsi sulla sua tomba sotto gli occhi sorpresi e commossi della sua padrona. Il video è diventato ben presto virale e speriamo che i commenti abbiano dato conforto in qualche modo a questa ‘famiglia spezzata’: c’è chi suppone che i due fratelli stiano ancora giocando come facevano in vita, chi crede che Bear lo veda e senta ancora la sua presenza e chi ancora ringrazia per aver condiviso questo momento di grande intimità.