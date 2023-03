Disperata perché non conosce l’amore: oggi Samantha finalmente sorride

Disperata perché non conosce cosa sia l’amore vero: la dolce Samantha finalmente oggi sorride per la prima volta ed è come in un sogno.

Samantha è un dolcissimo incrocio con un Bulldog Americano che non ha mai avuto la fortuna, prima d’ora, di incontrare il vero amore. Rimasta a lungo in attesa di essere adottata e di trovare una casa per sempre, per quattro anni ha potuto vedere il mondo soltanto attraverso le grate della sua sistemazione in un canile della sua città d’arrivo in seguito a un probabile abbandono.

In uno stato di solitudine fin da cucciola, destinata a vagare per le strade del sud della Florida, Samantha è stata inizialmente accolta nella struttura-rifugio gestita dall’organizzazione no-profit di “Humans And Animals United“. Dopo averle somministrato i trattamenti e le cure di cui necessitava da tempo, il Bulldog americano è stato inserito nella lista delle future adozioni.

Il suo sguardo malinconico e la sua peculiare dolcezza avrebbe però, anche stavolta, dovuto confrontarsi con un lungo periodo di attesa prima di ricevere la risposta da lei tanto desiderata. I volontari dell’organizzazione, nel frattempo, affezionatosi molto alla cagnolina, hanno tentato di fare tutto il possibile affinché i tempi di adozione si potessero velocizzare. Ma, sfortunatamente, ottenendo soltanto scarsi risultati.

A distanza di un anno dall’ufficiale ingresso nel rifugio di Samantha, la situazione si sarebbe complicata in maniera imprevista. La pelosetta aveva infatti appena raggiunto il limite massimo di tempo per poter continuare soggiornare all’interno della struttura e avrebbe avuto bisogno di un miracolo, nonostante le sue preziose caratteristiche, per evitare un ulteriore trasferimento.

Grazie a un colpo di fortuna, proprio in quei giorni difficili e forse grazie anche al grande quantitativo di annunci condivisi sui social network dai volontari per promuovere la sua adozione, qualcuno – dall’esterno del rifugio – ha mostrato finalmente un notevole interesse nei suoi confronti. “Abbiamo deciso di prendere e poi avremmo deciso il resto” hanno affermato i nuovi proprietari di Samantha raccontando la loro prima impressione di fronte alle fotografia della triste pelosetta. Il loro obiettivo principale sarebbe stato, da subito, quello di farla sorridere.

La nuova famiglia di Samantha non è una vera e proprio casa, ma un centro di formazione specializzato per cani. La cagnolina avrebbe dapprima indugiato a mostrarsi serena nei confronti dei suoi nuovi amici umani, eppure, già al termine del suo viaggio in macchina, verso la sua nuova destinazione, avrebbe iniziato a mostrare la sua contentezza e, infine, di sentirsi perfettamente a suo agio nel suo nuovo habitat e pronta – come mai prima d’ora – a ricevere una grande quantità di coccole.