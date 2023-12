Dispenser per sacchetti per rifiuti di cane accessorio per animali domestici nero verde

Nome del prodotto:Dispenser per sacchetti per rifiuti per trasportino per rifiuti di cane accessorio per animali domestici nero verde supporto per sacchetti di cacca per cani e gatti

* Durevole/ecologico/degradabile.

Caratteristiche:

* Realizzato con materiali biodegradabili, è rispettoso dell’ambiente e può essere composto e degradato.

* Con un design spesso, è morbido e inodore, non è facile da rompere e più solido.

* Ha una maggiore capacità di carico e non perde quando viene pulita.

* Ha un design chiuso in modo che l’odore non trabocchi.

* Con il design della punta della borsa, è facile da strappare e non è facile da strappare, ragionevole da progettare e facile da usare.

* Realizzato con nuove materie prime in PE, il distributore è sicuro, non tossico ed ecologico.

* Progettato con una tacca arrotondata, è rapido e facile da rimuovere dalla borsa e non si danneggia facilmente.

* Quando viene utilizzata la borsa interna, puoi sostituire con una nuova.