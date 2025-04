Disparità Regionali nell’Assistenza Domiciliare: La Voce di Aceti (Salutequità)

Sull’assistenza domiciliare integrata, ci sono differenze significative tra le Regioni; alcune avanzano rapidamente, mentre altre sono in ritardo. Tonino Aceti, presidente di Salutequità, sottolinea che non si è ancora conformi all’intesa del 2021 riguardante l’accreditamento e l’autorizzazione delle cure domiciliari. Questa intesa stabilisce standard di qualità, sicurezza e innovazione che devono essere rispettati in tutte le regioni. La dichiarazione è stata fatta durante un incontro a Roma per presentare un report sullo stato dei provvedimenti normativi relativi all’Adi, Assistenza domiciliare integrata.