Disparità nella tutela dei lavoratori italiani all’estero

La questione della tutela socio-previdenziale dei cittadini italiani all’estero sta sollevando importanti interrogativi. Il deputato del Partito Democratico, Fabio Porta, ha evidenziato una serie di criticità che riguardano gli accordi di sicurezza sociale stipulati dall’Italia con alcuni Paesi, in particolare per gli emigrati in America Latina.

Secondo Porta, la recente entrata in vigore dell’accordo con l’Albania, insieme a quelli più datati con Turchia e Israele, non risolve le problematiche legate all’inesportabilità delle prestazioni assistenziali e all’integrazione al trattamento minimo. Inoltre, non è prevista la totalizzazione dei periodi assicurativi, il che limita gravemente la sicurezza sociale degli italiani che vivono all’estero.

Il deputato ha denunciato anche una disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti pubblici italiani che risiedono in Paesi con cui l’Italia ha firmato convenzioni bilaterali, lasciando fuori dalla copertura sociale altri gruppi, come i liberi professionisti. Questa situazione genera incongruenze e ritardi nell’erogazione delle tutele previste.

Particolarmente preoccupante è lo “stallo” nei negoziati per nuove convenzioni con Paesi di significativa emigrazione italiana in America Latina, come Cile, Perù ed Ecuador. Porta ha sottolineato che non è accettabile che gli italiani in queste nazioni non beneficino di una sicurezza sociale pari a quella dei compatrioti in Argentina e Brasile.

Il deputato ha ribadito la necessità di rivedere o rinnovare le convenzioni esistenti, affermando che le attuali mancanze sono il risultato di carenza di volontà politica. Porta ha concluso auspicando una maggiore attenzione da parte del Governo e del Parlamento per migliorare la situazione delle comunità italiane all’estero.